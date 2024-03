Il Comune di Siapiccia rende noto che dai primi di aprile partirà il corso di ginnastica dolce. L’iniziativa, inserita all’interno del progetto “Tutti Attivi”, è riservata alle persone residenti o domiciliate a Siapiccia. In questi giorni, l’ente sta acquisendo le manifestazioni di interesse alla partecipazione. Il corso si svolgerà nelle giornate di martedì e venerdì pomeriggio, con orari ancora da definire, negli spazi del Centro di Aggregazione Sociale del paese. L’attività sarà gratuita per la popolazione anziana residente, mentre per tutte le altre fasce d’età è prevista una contribuzione mensile. Il progetto è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti e riservato alle persone maggiorenni. Le domande potranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro il prossimo 2 aprile. Per tutti i partecipanti, inoltre, è richiesto il possesso del certificato medico rilasciato dal Medico di Medicina Generale, attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica.

