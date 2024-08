Il Comune di Siapiccia ha pubblicato un avviso rivolto alla popolazione per richiedere la presentazione di una manifestazione di interesse per la partecipazione al servizio di Scuola Civica di Musica. In questo modo i cittadini potranno manifestare il loro interessamento a frequentare un corso musicale. La finalità del Comune è quella di capire l’effettiva esigenza e il numero degli interessati al servizio, in modo tale da poter verificare la possibilità di poter frequentare le lezioni in una sede a Siapiccia o in un paese confinante. I cittadini che vogliono aderire, possono manifestare l’interesse iscrivendosi alla Scuola Civica di Musica convenzionata “Più Musica” o, in alternativa, indicare un’altra sede presente nel territorio comunale o nel raggio di 5 chilometri dal paese. Le istanze (moduli presenti sul sito istituzionale del Comune) potranno essere presentate entro il prossimo 31 agosto presso gli uffici comunali. Le informazioni serviranno al Comune per avere informazioni generali e decidere se il servizio attuale è adeguato o meno.

© Riproduzione riservata