È stato approvato, a Siapiccia, nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale, il progetto definitivo esecutivo per la nuova via Brigata Sassari. Le somme assegnate al Comune di Siapiccia, ottenute tramite il Ministero dell’Interno e dedicati ai comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, ammontano a circa 81mila euro. Contributi dedicati agli investimenti per mettere in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile.

“Una strada – commenta il sindaco Raimondo Deidda, 48 anni – realizzata sul finire degli anni ‘90 e che presenta un importante dislivello. La strada è sopraelevata rispetto ai cortili privati, così come il marciapiede. Con il finanziamento assegnatoci abbiamo pensato di mettere in sicurezza questo tratto di marciapiede e il pertinente muro di contenimento”. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza della via e, in particolare, la sostituzione del muro di contenimento in blocchi con muro di cemento armato e l’istallazione di un parapetto di un metro di altezza a protezione dei passanti da rischio cadute. L’esecuzione degli interventi è prevista entro il prossimo 15 ottobre.

