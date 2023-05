Il Comune di Siapiccia ha pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di 15mila euro a beneficiario, per l’acquisto o ristrutturazione di prime case.

L’intervento è rivolto a coloro che risiedono o trasferiscono la propria residenza a Siapiccia. Il contributo rientra tra le disposizioni regionali in materia di contrasto allo spopolamento, che prevede misure a sostegno dei comuni sotto i 3mila abitanti.

A favore del Comune di Siapiccia, la Regione ha stanziato, per il triennio 2022-2024, 41mila euro l’anno. Il contributo sarà nella misura massima del 50% della spesa e, comunque, per l’importo massimo di 15mila euro. Somma che può essere integrata con 5 ulteriori finanziamenti, per un massimo di 4.615 euro a richiesta, per la ristrutturazione di prime case, con interventi su prospetti esterni che si affacciano sulla pubblica via. Le domande per la concessione del contributo andranno presentate entro il prossimo 31 maggio.

