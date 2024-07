Si ripete anche quest’anno, a Siamanna, l’appuntamento con l’ormai tradizionale “Sagra dei Ravioli”.

La manifestazione, arrivata alla 26esima edizione, è organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune e la collaborazione del comitato “Classe ‘74”. Sabato i ravioli tipici di Siamanna saranno i grandi protagonisti, accompagnati dalla musica sarda. Nel corso della serata anche l’esposizione dei trattori d’epoca.

Nelle vie del centro storico, a partire dalle 20, il via alla degustazione con un menù ricco, nel quale spiccherà il piatto tipico, accompagnato dai formaggi locali, dal pane fatto in casa, dall’uva da tavola, acqua e vino. Nel corso della serata presenti anche gli organettisti Matteo Scano, Matteo Diana, Luca Fadda, la chitarra di Lorenzo Mele e la voce di Nicola Melas. Chiusura, alle 22, in compagnia della musica tradizionale del gruppo “A Ballare”.

