È stato approvato, a Siamanna, nel corso dell’ultima riunione di Giunta il progetto definitivo ed esecutivo per la manutenzione straordinaria delle coperture del Centro Servizi Sociali e della Palestra Comunale.

Un intervento che sarà effettuato prima della stagione piovosa e dopo essere stati riscontrate delle criticità nei solai dei due locali. Per evitare il peggioramento della situazione, l’esecutivo guidato da Franco Vellio Melas ha deciso di stanziare 150mila euro. Con questa somma si provvederà alla sistemazione e alla impermeabilizzazione delle due strutture, eliminando le infiltrazioni di acque piovane. “Lo scopo – dichiara Melas – è render gli immobili fruibili; la palestra per eventi sportivi e i vari corsi presenti, il centro servizi sociali per eventi culturali in programma per questo autunno. Eventi che spazieranno dalla presentazione di alcuni libri, che riguardano Siamanna e di autori nostri concittadini, passando per la musica e i canti della tradizione”. Nelle prossime settimane dovrebbero iniziare i lavori.

© Riproduzione riservata