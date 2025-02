Così come nella maggior parte dei comuni del circondario, anche a Siamanna e Gonnosnò ci si prepara per la giornata dedicata al carnevale. A Siamanna, sabato, sarà un intero pomeriggio di coriandoli, colori e divertimento. Organizzata dalla Pro loco del paese, in collaborazione con l’amministrazione comunale, dalle 14.30 prenderà il via l'edizione 2025; in programma la sfilata delle maschere, con la partecipazione straordinaria dei “Mamutzones Antigos” di Samugheo e la musica con Luca Fadda.

La partenza della sfilata, che si snoderà poi per le vie del paese, è prevista da piazza Minieri. Al termine della sfilata verranno premiate le migliori maschere. Questo pomeriggio, invece, a Gonnosnò, organizzata dalla Biblioteca comunale, è in programma il “Carnevale in Biblioteca”, con letture animate e laboratorio a tema. L’inizio è previsto per le 17.

