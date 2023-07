Il Comune di Siamanna ha pubblicato l’avviso per la concessione di buoni servizio per la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle attività estive per il 2023. I buoni sono rivolti alle famiglia dei giovani di età compresa tra i 3 e i 17 anni residenti a Siamanna. In questo modo i ragazzi potranno usufruire dei servizi estivi.

Il contributo economico, in una percentuale che va dal 90% al 30% sarà del valore massimo di 350 euro e la percentuale verrà calcolata secondo il valore Isee del nucleo familiare. Il buono verrà erogato dal Comune, a rimborso di parte della spesa sostenuta, dopo la presentazione della fattura o della ricevuta, rilasciata dal fornitore, nel quale è attesta la partecipazione del minore al servizio utilizzato.

Gli interessati potranno fare richiesta del contributo all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, fino al prossimo 20 luglio, utilizzando i moduli predisposti dal Servizio Sociale del Comune. Le istanze verranno esaminate in ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente comunale. Per informazioni si può contattare l’Ufficio Servizi Socio Culturali.

© Riproduzione riservata