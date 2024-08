Dal mese di settembre, a Siamanna sarà attivo lo Sportello di Supporto Psicologico.

È uno degli ultimi progetti messi in campo dall’amministrazione comunale guidata da Franco Vellio Melas. Un servizio sperimentale, di prima attuazione, che si propone di offrire ai cittadini una consulenza psicologica utile alla promozione della qualità della vita. Un modo per aiutare se stessi, a sentirsi accolti e valorizzare le proprie risorse per una crescita personale.

La finalità del progetto è quella di promuovere il “ben-essere” del singolo, dei nuclei familiari e dei gruppi che vivono particolari situazioni di disagio sociale, dovuti anche a particolari eventi della vita. All’interno dello sportello sarà presente la figura dello psicologo, regolarmente iscritto all’Ordine Professionale.

«Il Comune – commenta il sindaco Melas - si sta impegnando per creare nuovi servizi a beneficio della popolazione, soprattutto tra i servizi sociali, come è per esempio lo sportello di supporto psicologico. Tutti servizi utili a migliorare le condizioni di vita nelle famiglie con disagi».

Per informazioni e per l'accesso al servizio, ci si può rivolgere all'Ufficio Servizi Sociali (783/449000) o all'indirizzo mail ass_sociale@comune.siamanna.or.it.

