Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso per la concessione dei contributi annuali a favore di associazioni e società sportive che operano nel territorio, nell’anno 2024.

Potranno presentare la richiesta le associazioni e società affiliate a federazioni sportive nazionali e enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che pratichino regolare attività agonistica dilettantistica o amatoriale nel corso dell’anno, partecipando a competizioni ufficiali, o svolgano attività di promozione dello sport per i bambini. Inoltre, sarà fondamentale avere sede legale nel territorio di Siamanna e in regola con il pagamento delle somme dovute per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e, comunque, non essere inadempienti con l’amministrazione comunale. Infine, le società interessate dovranno essere inserite nell’Albo comunale delle associazioni.

Le risorse stanziate dall’amministrazione comunale per i contributi annuali ammontano a 5mila euro in totale. La domanda dovrà essere presentata entro il prossimo 8 luglio. La consegna potrà avvenire via PEC (comune.siamanna.or@legalmail.it), a mano presso gli uffici comunali o in busta chiusa nella cassetta postale presente nella sede comunale.

