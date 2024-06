Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di buoni servizio per la partecipazione di bambini e ragazzi alle attività estive 2024. Il buono è destinato a bambini e ragazzi, residenti, che appartengono alla fascia d’età tra i 3 e i 17 anni. Il contributo sarà concesso in una percentuale che va dal 100% al 40% della spesa sostenuta, su un tetto massimo di calcolo di 350 euro, secondo il valore ISEE del nucleo familiare. Le famiglie, beneficiarie del “Buono”, potranno scegliere il servizio che maggiormente soddisfa le esigenze tra le offerte presentate dalle ditte che si sono accreditate presso l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine.

Gli interessati potranno richiedere il buono all’Ufficio Servizi Sociali del Comune fino al 19 luglio, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Sociale del Comune. Per informazioni ci si può rivolgere presso l’Ufficio Servizi Socio-Culturali agli orari di apertura al pubblico, per telefono (0783449000), e-mail (ass_sociale@comune.siamanna.or.it) o Pec (sociale.siamanna.or@legalmail.it).

