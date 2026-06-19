Si rinnova, a Siamanna, uno degli appuntamenti più attesi da tutta la comunità. Sabato 27 giugno, infatti, nell’area del campo sportivo comunale, ritorna la “Sagra della Pecora”. L’organizzazione è a cura della Pro loco, con il patrocinio del Comune e della Regione Sardegna. L’evento si inserisce nel calendario delle attività messe in campo dall’associazione.

Il programma prevede, dal tardo pomeriggio, l’appuntamento per la cena, servita ai tavoli. Il menu, che prevede una contribuzione (18 euro adulti e 10 i bambini dai 6 ai 10 anni), prevede i tradizionali malloreddus al sugo, la carne di pecora, cipolle e patate, formaggio, pane, acqua e vino. La serata, inoltre, sarà accompagnata dalla musica sarda di Matteo Diana, mentre per i più piccoli saranno presenti gonfiabili e animazione. Presente anche il chiosco curato dal Comitato di Santa Lucia 1976-1996.

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