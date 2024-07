Aprirà il prossimo 13 luglio la piscina comunale di Siamanna. È stata, infatti, affidata la gestione temporanea fino al prossimo 30 settembre. La struttura sarà pronta ad ospitare i residenti ma non solo, con tutti i comfort e i servizi per la cittadinanza; oltre alla piscina, si potrà usufruire di spogliatoi, docce, lettini, ombrelloni e spazio verde. “L’inaugurazione ufficiale avverrà più in là – commenta il sindaco Franco Vellio Melas – a struttura terminata nel complesso. Stiamo infatti allestendo anche il resto dell’area, con il locale bar e pizzeria. Vorremmo garantire la funzionalità dell’intera struttura nel periodo estivo”. La piscina sarà accessibile a tutti, residenti e anche gli interessati provenienti dai centri vicini. Per la stagione estiva è prevista, per 2 volte la settimana (lunedì e giovedì, dalle 9 alle 13), il servizio “Centro Estivo Minori”, con l’accesso gratuito per tutti i bambini tra i 5 e i 13 anni residenti a Siamanna dal 13 luglio all’8 settembre, mentre per il resto le tariffe sono di 3 euro a persona al giorno e un abbonamento mensile di 40 euro per tutti. La piscina, nata da un progetto della scorsa amministrazione e portata a compimento in questa legislatura, è uno degli interventi messi in atto contro lo spopolamento. “Per noi – conclude Melas – la piscina ha una duplice funzione: la prima è quella di rivitalizzare la vita sociale del paese, in particolare dopo il periodo pandemico, oltre a stimolare e dare la possibilità alle persone di rimanere a Siamanna, attraendone anche altre dai paesi limitrofi”.

© Riproduzione riservata