Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l’iscrizione dei volontari al gruppo comunale di Protezione Civile. La volontà di costituire il gruppo è partita dall'idea di una parte di cittadini che intendono prestare la loro opera di volontariato in caso di calamità ed emergenze sul territorio.

La prima campagna di adesioni per la formazione del gruppo è rivolta a tutti coloro che intendono aderire e risultano in possesso dei requisiti. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, quando verrà costituito, dovrà fornire supporto operativo alla struttura di protezione civile comunale e per le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze, in modo volontario e gratuito.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 20 dicembre presso gli uffici comunali, a mano, tramite servizio postale o via PEC (indirizzo comune.siamanna.or@legalmail.it). Regolamento e moduli di domanda sono presenti nel sito istituzionale dell’ente.

