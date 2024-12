Un periodo natalizio all’insegna dell’intrattenimento e della musica accompagnerà Siamanna. Infatti, l’amministrazione comunale guidata da Franco Vellio Melas, ha pianificato una serie di appuntamenti dedicati alla comunità. Le due location scelte per gli eventi saranno piazza Minieri, per quelli legati all’intrattenimento, e la Chiesa di Santa Lucia, per la parte dedicata ai concerti. Cartellone che si aprirà nella giornata di oggi e domani, con i mercatini natalizi, a partire dalle 15. Sabato, dalle 18, il concerto con il soprano Maria Grazia Arca e il pianista Lorenzo Erdas. Sabato 21, invece, dalle 16, appuntamento dedicato ai più piccoli, con il “Villaggio di Babbo Natale” e un intero pomeriggio di animazione. Domenica 22, alle 19, la “Rassegna Corale”, con la direzione artistica di Michele Turnu. Ospiti il coro di Bonarcado, diretto dal Maestro Turnu, e “La Vega” di Milis, diretto dal Maestro Gianni Puddu. Chiuderà il quadro di eventi il “Concerto di Natale”, in compagnia di Marino De Rosas e Denise Gueye.

