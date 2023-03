Novità per quanto riguarda la viabilità rurale a Siamanna. Nei giorni scorsi, nel corso della riunione della Giunta comunale, è stato approvato il progetto esecutivo e definitivo per portare a termine degli interventi su alcune arterie stradali che collegano il paese al Monte Grighine. Strade importanti per l’economia locale, in quanto permettono di agevolare il lavoro degli imprenditori agricoli presenti sul territorio. Lavori che rientrano all’interno del finanziamento del programma di sviluppo rurale 2014/2020 e, nello specifico, per gli investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale.

La somma a disposizione per la sistemazione di questi tratti è di 200mila euro, al fine di assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e forestali nelle aree rurali. «Quelli sulla viabilità rurale – commenta il sindaco Franco Vellio Melas – sono degli interventi molto importanti perché coinvolgono delle aree strategiche per il settore agricolo, da noi fondamentale, e ci permette di ripristinare la strada che porta verso il Monte Grighine. Sono dei lavori importanti per i nostri allevatori».

