Nella condotta idrica, vecchia e datata, ci sono troppe radici. Motivo per il quale in diverse abitazioni l’acqua non arriva.

Succede a Pardu Nou, borgata di Siamaggiore.

In via Oristano ci sono tre famiglie disperate. Per farsi una doccia chi abita da queste parti è costretto a chiedere ospitalità ad amici o parenti. Idem per entrare in bagno: lo sciacquone del wc non si può utilizzare. Ma è impossibile anche pulire la casa. Un incubo che dura da tempo nonostante le segnalazioni ad Abbanoa.

Davide Agus, residente in una delle abitazioni di via Oristano, è un fiume in piena: «Ora basta, questa non è vita. Noi paghiamo le bollette per non avere nulla in cambio».

Valentina Cadoni ha due bambini, uno di 3 mesi e un altro di 5 anni: «Dobbiamo scegliere se farci una doccia o lavare la casa. La risorsa idrica che durante la notte si accumula nella cisterna è pochissima. Per lavare i miei figli devo raggiungere la casa di mia mamma».

Andrea Marongiu: «Io lavoro tutto il giorno e quando rientro a casa non sempre riesco a farmi una doccia. Tutto questo è assurdo. Ogni giorno a causa dell’acqua che non c’è va in blocco la lavatrice. Eppure le bollette arrivano puntuali».

Abbanoa è a conoscenza del problema e fa una promessa: «L’impianto che porta l’acqua a Pardu Nou è molto vecchio - fanno sapere dall’Ente - La risorsa idrica non arriva alle abitazioni perché la rete è occlusa dalle radici. Ora però gli operai entreranno in azione per far arrivare l’acqua direttamente dall’acquedotto. Ci sarà quindi un nuovo collegamento. Tutto questo in attesa che venga realizzata una nuova condotta da parte del Comune che poi Abbanoa gestirà. Il progetto è già sulla carta».

