Sarà come sempre un mix tra cibo locale, arte e musica.

Il Comune di Siamaggiore guidato dal primo cittadino Davide Dessì ha annunciato le date della tradizionale Sagra del carciofo. Organizzata come sempre da Comune e Pro Loco, andrà in scena venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo. Sarà la numero 29.

L'amministrazione è già al lavoro per stilare il programma dell’evento. Non mancheranno gli approfondimenti sul prodotto. Saranno presenti come sempre imprenditori e esperti del settore. E poi musica, artigianato locale ma soprattutto il "re" del paese cucinato in tanti modi.

Il centro di Siamaggiore per l'occasione si trasformerà in un ristorante a cielo aperto dove sarà possibile assaggiare il carciofo preparato in varie ricette.

