Un incidente stradale, avvenuto questo pomeriggio, ha portato alla momentanea chiusura di una corsia direzione Sassari della statale 131, in territorio di Uras. Un’auto, in maniera autonoma, ha perso il controllo e si è ribaltata. All’interno del veicolo il conducente, che è rimasto sempre vigile ed è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale di Oristano, in codice giallo.

È successo al chilometro 71 della Carlo Felice. Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e pulizia della strada, il traffico è momentaneamente deviato lungo la viabilità adiacente, con le indicazioni presenti sul posto. La circolazione prosegue, seppur a rilento, sulla corsia di sorpasso.

Nel tratto della 131 dove è avvenuto l'incidente sono intervenute le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine, per la gestione del traffico e per i rilievi. La normale circolazione, in sicurezza, sarà ripristinata appena saranno completate le operazioni sulla strada.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata