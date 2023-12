Regalo di Natale per i tanti automobilisti che ogni giorno percorrono la strada provinciale 39, al centro in questi mesi di numerose proteste per le condizioni in cui versa insieme alla provinciale 33. In prima linea il comitato spontaneo del Mandrolisai “Tutela della vita” che, nell’arco di poche settimane, oltre a manifestare in piazza e su strada, è riuscito a raccogliere 2200 firme, inviate poi con raccomandata alla Provincia di Oristano, alla Regione, al Prefetto di Oristano e al Ministero Trasporti e Infrastrutture. E qualche risultato inizia a vedersi.

Quasi inaspettatamente lunedì chi percorreva la Sp 39 si è infatti trovato gli operai al lavoro. «Il Comitato esprime la propria soddisfazione per il recente intervento sulla strada provinciale 39. Benché non sia stata asfaltata nella sua interezza, siamo felici di vedere che un pezzo significativo è stato finalmente sistemato. Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che ci hanno sostenuto durante questi mesi di impegno. Continueremo a lavorare per ultimare e completare tutta la strada fino al limite di provincia», dice il referente Gianni Palmas.

Nei giorni scorsi l’esecutivo di Samugheo ha inoltre licenziato lo schema di protocollo con la Provincia per intervenire sulla provinciale 33 che collega Allai a Samugheo. Anche in questo caso buche, avvallamenti, guard-rail pericolosi i motivi dei malumori. Dopo le proteste la Provincia in una prima fase aveva stanziato 250mila euro, cifra ora raddoppiata e a breve dovrebbero partire i lavori. L’assessore ai Lavori pubblici di Samugheo Massimiliano Urru afferma: «Auspichiamo che la Regione ascolti le richieste dell’Amministrazione comunale, in quanto le condizioni della SP33 sono al limite della praticabilità sia nel tratto Atzara-Samugheo, che da Samugheo ad arrivare al viadotto del monte Grighine. La provinciale 33 è un collegamento vitale per tutti i paesi della Barbagia, e Barbagia Mandrolisai, e dei paesi dell'alto Oristanese». E aggiunge: «Il Comune di Samugheo è disposto a farsi carico della gestione dell'intervento come è successo con la Provincia di Oristano, se questa a causa della carenza di personale non può farsene carico. Confidiamo nella sensibilità della Giunta del Consiglio regionale, e dell'assessorato riguardo ai problemi della viabilità interna. Il finanziamento di 500mila euro risolve poco, viste le condizioni della strada. La cosa grave è che la 33 è al limite della portabilità e a quanto pare oltre al Comune di Samugheo nessuno ha fatto richiesta per un intervento urgente».

