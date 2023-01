Si è ripetuto stasera l’atteso appuntamento con il rito dell’accensione delle “tuve” di “Sant'Antoni de su fogu” che ha di fatto aperto il carnevale 2023.

In particolare nei centri del Guicier e del Barigadu, la festa collettiva ha riunito piccoli e grandi che sino a tarda notte prenderanno parte al tradizionale momento di aggregazione con la distribuzione dei dolci tipici, accompagnati dal buon vino locale.

Ad Abbasanta, come di consueto, sono state tre sas tuvas accese: la leva, gli Antonio ed i ferrovieri. A Ghilarza, oltre alla tuva dei diciottenni in Piazza San Palmerio, sono stati decine sos fogulones che hanno illuminato tutte le zone del paese. A Norbello, festa de sa tuva con i ragazzi del 2004 e in piazza San Giovanni, zippolata e cena per tutti.

© Riproduzione riservata