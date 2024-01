Migliorare i servizi di informazione, accoglienza e orientamento al turista. Ma anche realizzare eventi e culturali, rinnovare la comunicazione, soprattutto online, coinvolgere cittadini nella vita del paese attraverso l’organizzazione di attività di aggregazione e tanto altro ancora.

Anche in provincia di Oristano tra non molto scenderà in campo un esercito di volontari impegnati nei progetti del Servizio civile. Pochi giorni fa il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha pubblicato i bandi: per partecipare c’è tempo fino al 14 gennaio.

Uno tra i progetti finanziati, con otto posizioni disponibili, interessa l’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano di cui fanno parte i Comuni di Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Narbolia, Nurachi, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Tramatza e Zeddiani. Il progetto ha l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura nel territorio come ad esempio potenziare i servizi della biblioteca con il fine di assistere in maniera più puntuale l’utenza nelle ricerche bibliografiche, aumentare il supporto agli utenti ai sistemi informativi, incrementare la circolazione del patrimonio librario con una più rapida gestione dei solleciti e consentire l’apertura della biblioteca in momenti diversi dal normale.

A Palmas Arborea è prevista invece la creazione e l’aggiornamento di un archivio digitale con la condivisione dei cittadini all’interno della biblioteca.

A San Vero Milis, invece, il progetto prevede di potenziare e migliorare i servizi di informazione rivolti ai turisti e ai cittadini del territorio.

A Santa Giusta è prevista la gestione dell'Info Point e la promozione delle attrazioni turistiche del territorio e degli eventi organizzati.

