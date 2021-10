Nuova operazione da parte della polizia contro il traffico illecito di stupefacenti. In azione gli agenti della Squadra mobile di Oristano che hanno sequestrato circa 3mila piante di canapa indiana illegale e 450 chili di marijuana già essiccata. Il tutto è stato ritrovato in un vasto terreno a Zerfaliu.

Due gli arresti: Z.S., classe 1980, e P.A., classe 1976, entrambi residenti a Bono, colti in flagranza e condotti al carcere di Massama.

Le piante sono state esaminate dal Gabinetto regionale di Polizia scientifica di Cagliari e hanno rivelato un principio attivo altissimo, pari al 17 per cento, quindi superiore di quasi 30 volte a quello massimo consentito per legge.

In pochi giorni sono stati tre i blitz portati a termine dagli agenti che hanno consentito il sequestro, complessivamente, di circa 12mila piante di canapa illegale e ulteriori dieci quintali di marijuana già essiccata e pronta per essere immessa in commercio.

Otto in totale gli arresti: sei persone originarie del Nuorese e due del Sassarese.

