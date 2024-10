Intervento manutentivo urgente di Abbanoa nella condotta in via dell’Agrifoglio che alimenta il serbatoio comunale.

I tecnici al lavoro da stamattina stanno operando per eliminare una dispersione che da tanto tempo sta condizionando l’approvvigionamento idrico dell’impianto. È stata interrotta la fornitura dalle sorgenti, comunque sopperita in parte dai pozzi in località Giardini. Potrebbero, quindi, verificarsi temporanei cali di pressione nella parte alta del centro abitato.

L’orario di riapertura dell’erogazione dell’acqua potrebbe essere anticipato qualora l’intervento richiedesse minor tempo rispetto al preventivato. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore al giorno.

