Sono ripresi finalmente i lavori per ristrutturare la palestra delle scuole elementari e medie. Dopo circa 20 anni, qualche intoppo amministrativo, il Covid e alcune vicende giudiziarie, sono ricominciati gli interventi per ridare agli scolari e a tutta la comunità sportiva seneghese una struttura polivalente per accrescere il valore «del benessere fisico, della socialità e della salute. Il primo lotto è quasi concluso, ora si attende l’inizio del secondo», spiega il sindaco Albina Mereu.

Un'opera necessaria di messa in sicurezza ed efficientamento energetico per un importo totale di 132mila euro dalle casse comunali. Lo sport protagonista a Seneghe anche nelle tre giornate dedicate nell’area sportiva del campo di calcio e di calcetto, con grande «entusiasmo, partecipazione ed energia positiva. Eventi che confermano la centralità dello sport come diritto di tutti e come occasione di crescita, soprattutto per i giovani. La realizzazione del campo di calcetto e calcio a 11 ha stimolato un percorso che coinvolge giovani, famiglie e associazioni», aggiunge Mereu.

Il progetto sportivo prosegue con la realizzazione di altre strutture sportive e il potenziamento delle esistenti, con il finanziamento regionale di 100mila euro più 16mila del Comune: «campo da padel, un campo da tennis e pallavolo e una struttura polivalente destinata ad attività come fitness, ballo e ginnastica».

Con questi interventi, Seneghe avvia una nuova stagione dello sport, «restituendo alla comunità spazi e opportunità attese da tempo e riaffermando l’impegno a investire sul benessere, sulla socialità e sulla crescita delle nuove generazioni».

© Riproduzione riservata