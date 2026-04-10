Due opportunità di lavoro a Seneghe per figure professionali specifiche nella manutenzione del verde pubblico. Una ditta privata che si occupa di ambiente e cura del verde cerca due operatori: un trattorista e manutentore di pulizia di aree e strade pubbliche.

Per entrambi gli annunci la ditta richiede il possesso della patente B e di un automezzo proprio, quindi la disponibilità alle trasferte. È criterio di preferenza il possesso del patentino per l’abilitazione all’utilizzo dei mezzi agricoli.

Il contratto di lavoro che offre è a tempo determinato per 2 mesi, con opportunità di ulteriore proroga. Il lavoro dovrà effettuarsi nei cantieri dislocati nella provincia di Oristano.

La scadenza per presentare le domande è giovedì 23 aprile, tramite l’area dedicata agli utenti iscritti del sitoweb Sardegna Lavoro, dove è possibile avere le informazioni nel dettaglio.

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