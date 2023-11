Il concerto del Coro Ars Antiqua a Seneghe domani sera domenica 26 novembre nella parrocchia di Maria Immacolata, per stigmatizzare la violenza sulle donne. Il concerto, nato per destare le coscienze e non tacere sul terribile crimine, quest’anno è dedicato proprio alla memoria di Giulia Checchettin, ultima giovane vittima di femminicidio.

Alle 17 nella parrocchiale si esibiranno il coro polifonico Ars Antiqua diretto dal Maestro Massimo Dotto, il coro voci bianche Ars Antiqua della scuola primaria diretto dalla maestra Mirella Lutzu, il coro giovanile femminile Sant’Antonio di Ottana diretto dalla maestra Rossana Pinna, il coro città di Oristano diretto dal Maestro Alessio Carrus, quindi i cori del canto tradizionale Su Cuntrattu Seneghesu e Su Cuntrattu de Seneghe. Direzione e supervisione artistica a cura del maestro Massimo Dotto.

Musica e riflessioni contro la violenza di genere, con il sindaco Albina Mereu, Luisa Madau responsabile della Biblioteca comunale e gli alunni della Scuola Primaria. Seguirà il coro aperto, l’open choir, diretto dal Maestro Alessio Carrus, cui parteciperà tutto il pubblico cantando.

Con Ars Antiqua organizzatrice collaborano Proloco, Associazione Perda Sonadora, Su Sotziu de sos Mannos, la Parrocchia, Chorus Inside e Federcorus.

