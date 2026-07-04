Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai nuovi percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) promossi da IsforApi Sardegna nella provincia di Oristano. Si tratta di due corsi completamente gratuiti, nati dal confronto diretto tra il mondo della formazione e quello delle imprese, con l’obiettivo dichiarato di colmare il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle effettivamente disponibili tra i giovani sardi. Da un lato le “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici”, con un’attenzione particolare alle risorse, alle opportunità e agli eventi del territorio; dall’altro le “Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria”. Entrambi i corsi hanno una durata complessiva di 990 ore, ripartite in modo equilibrato tra teoria e pratica: 495 ore di formazione in aula e in laboratorio, e altrettante ore da svolgere direttamente in azienda, secondo il modello del sistema duale che caratterizza da tempo l'offerta formativa di IsforApi. Al termine del percorso, si otterrà il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS), un titolo di IV livello EQF riconosciuto sia in Italia sia in Europa.

«I percorsi IFTS rappresentano uno strumento fondamentale per avvicinare il sistema formativo alle reali esigenze del tessuto produttivo», spiega Cesello Putzu, amministratore unico di IsforApi Sardegna, «la forte integrazione tra formazione in aula ed esperienza in azienda consente ai partecipanti di sviluppare competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e di costruire concrete opportunità di inserimento professionale». Il corso dedicato al marketing turistico punta a formare figure professionali in grado di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico dell’isola, progettando esperienze di viaggio innovative, promuovendo le destinazioni sarde e organizzando eventi e iniziative capaci di generare sviluppo per i territori. Un profilo, questo, sempre più richiesto in una regione dove il turismo continua a rappresentare uno dei principali motori economici. Il secondo percorso, quello sull’amministrazione economico-finanziaria, guarda invece al cuore gestionale delle imprese. Fornirà competenze contabili, gestionali e amministrative a chi vorrà affiancare le aziende nei processi decisionali, nella gestione economica quotidiana e nell'utilizzo dei più moderni strumenti e software gestionali. I due percorsi sono pensati per diplomati, giovani provenienti dai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), oltre a occupati e disoccupati che non abbiano ancora compiuto 35 anni e che risiedano o siano domiciliati in Sardegna.

Dietro l’iniziativa c’è una rete di collaborazioni che unisce mondo accademico, associazioni datoriali e istruzione secondaria. Oltre a Confapi Sardegna, che affianca IsforApi nella promozione dei corsi, partecipano al progetto il CREA – Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità dell’Università degli Studi di Cagliari, il Consorzio UNO e l’Istituto di Istruzione Superiore “Don Deodato Meloni”. Una sinergia che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe garantire percorsi realmente ancorati alle esigenze del territorio, capaci di accompagnare i giovani verso professioni ad alta occupabilità. Le iscrizioni ai due corsi sono già aperte e chi fosse interessato può richiedere informazioni contattando i numeri 070 211 0378 e 331 677 0225.

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