Venerdì 10 luglio, a Sini, si svolgerà l'evento conclusivo del progetto SAM "Spaventapasseri alla moda", realizzato dal C.E.A.S. “S’Eremida”, gestito dalla Stria srls. Il progetto ha coinvolto l'amministrazione comunale, l'istituto comprensivo di Ales, nello specifico le scuole medie di Usellus e la cittadinanza di Sini. Al termine della fase didattica, i ragazzi coinvolti hanno costruito degli spaventapasseri con vestiti riciclati che saranno posizionati dall'amministrazione comunale presso l'ulivo millenario.

«Siamo soddisfatti del progetto e della collaborazione dei partner coinvolti - commenta Giovanni Pischedda, responsabile del progetto - riuscire a dare nuova vita ai capi usati è importante per sensibilizzare tutti sul problema del fast fashion».

Il progetto SAM è stato finanziato dalla regione Sardegna tramite la rete INFEAS regionale. Il programma dell’evento finale inizierà alle 19, con la visita al campo di “SAM”. Alle 20 il concerto di Gianluca Pischedda. Chiusura alle 21 con l’apericena offerta dalla Pro loco di Sini.

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