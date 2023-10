L’associazione odv A-mici Animali di Santu Lussurgiu incontrerà, domani mattina alle 11, gli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di Seneghe per sensibilizzarli a scoprire il sorprendente mondo animale, per far conoscere il sodalizio e le attività di tutela degli animali e dell'ambiente che sta svolgendo nel territorio.

Con il presidente dell'associazione Salvatore Soru, ci sarà anche l’avvocato Salvatore Cappai, esperto in diritto degli animali, che illustrerà la legislazione attuale sugli amici a quattro zampe.

Il presidente Soru (foto Pintus)

L’associazione, nata da appena un anno, è già molto attiva nel Montiferru con azioni di sensibilizzazione al rispetto degli amici dell’uomo, principalmente cani e gatti e altri animali da compagnia. Conta 34 iscritti, tra cui 10 soccorritori veterinari che hanno ottenuto la certificazione qualche mese fa. Le soccorritrici veterinarie fanno opera di primo intervento verso animali feriti e sono supportate da un’ambulanza veterinaria specializzata per garantire il servizio di trasporto sanitario, anche in emergenza, verso le cliniche attrezzate.

L'avvocato Cappai (foto Pintus)

I prossimi appuntamenti: incontro con gli alunni delle scuole di Cuglieri, poi attività ludiche e sportive all'aperto con protagonisti gli animali. «Un doveroso ringraziamento alla dottoressa Patrizia Atzori, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu, che ci sta sostenendo in tutte le nostre attività», evidenzia il presidente Soru.

© Riproduzione riservata