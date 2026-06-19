Una scuola estiva e performante, Master universitario, per comprendere le nuove potenzialità e opportunità date dalla tecnologia, in particolare dall’intelligenza artificiale a beneficio della comunità e del territorio.

È la Summer School del Master universitario di I livello in comunicazione sociale della prestigiosa Università di Roma Tor Vergata, in programma da lunedì 22 a venerdì 26 giugno. Le lezioni si terranno presso il nuovo European Youth Center, dove si potrà vivere una esperienza formativa laboratoriale a Seneghe e nel Montiferru. L'obiettivo è sviluppare un output complesso di comunicazione per il territorio utilizzando le nuove tecnologie delle piattaforme generative AI attraverso un processo di Design thinking e Transmedia storytelling.

La Scuola estiva, direzione scientifica del professor Andrea Volterrani, si articola in 5 giorni di intense di lezioni e laboratori per la lettura e costruzione comune di nuove visioni per il territorio, fa parte del progetto Borghi PNRR rigenerazione culturale e sociale del territorio.

Lunedì la presentazione della scuola. Martedì 23 si entra nel vivo con il coinvolgimento della comunità, al mattino la teoria con esposizione degli obiettivi strategici di comunicazione e selezione dei canali più appropriati, e strumenti e tecniche AI per la creazione del video di comunicazione. Al pomeriggio laboratorio territoriale aperto per delineare le caratteristiche del territorio. Mercoledì 24 lezione sul processo di produzione e gli strumenti per la comunicazione. Al mattino laboratorio per i gruppi di lavoro per la definizione dell’output video e montaggio. Al pomeriggio progettazione e realizzazione dettagliata dell’output video, con le riprese sul territorio.

Giovedì 25 si comincia con il laboratorio per finalizzare l’output, mentre dopo pranzo si prosegue con la progettazione e realizzazione dettagliata dell’output video. Tutte le sere dalle 18.30 fino alle 20 incontro culturale aperto per confronto, scambio di conoscenze e dibattito. Venerdì 26 la conclusione con la presentazione dell’output reel video alla comunità seneghese.

I docenti della scuola: Isabel Alfano, Fabiana Battisti, Francesca Cubeddu, Elisabetta Gola, Giuseppe Manzo, Fabrizio Meloni, Andrea Piano, Marco Serra, Michele Sorice e Andrea Volterrani.

La Summer School è un'azione del PNRR "Rigenerazione culturale e sociale Borghi – Linea B", finanziato dall'Unione Europea. È organizzata e promossa dal Comune con l'Università di Roma Tor Vergata.

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