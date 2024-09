A poco meno di un mese dallo svolgimento, viaggia già a pieno ritmo la macchina organizzativa delle storiche manifestazioni “Zenias de atonzu” e “Ichnos”, due fra gli appuntamenti più importanti ed attesi dalla comunità. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, il centro storico sarà animato dagli stand enogastronomici, ma sono previsti anche appuntamenti culturali, musicali e sportivi.

«Anche in questa edizione – afferma il sindaco Salvatore Pes- l’obiettivo è quello di promuovere il patrimonio enogastronomico, culturale e del cavallo sedilesi». L’evento Ichnos, avrà invece ancora la peculiarità di sensibilizzare tutti su temi come le donazioni di sangue, gli incendi boschivi e lo spopolamento. Spazio anche al Palio del Guilcier, con la partecipazione dei fantini provenienti da tutta l’isola, promossa in collaborazione con l’ associazione Ippica Sedilese. Previste anche pariglie e una sfilata dei bambini con gli asinelli.

È in fase di avvio intanto tutta la parte promozionale e dell’accoglienza in paese dove è prevista la conferma dell'infopoint, aperto con orario continuato. Le iniziative sono organizzate dal Comune con il il supporto dell’Unione dei Comuni del Guilcier. Regione Fondazione Sardegna.

