I tempi per la riapertura della 131 dcn potrebbero essere più rapidi del previsto e il traffico automobilistico non più attraversare l’abitato di Sedilo. Rassicurazioni in tal senso sono arrivate dall’Anas che in una breve nota dell’ufficio stampa chiarisce come ci sia «il massimo sforzo per riaprire la 131 dcn nel fine settimana».

Dichiarazione rilasciata stasera al termine di un incontro fra i tecnici dell’Anas e i responsabili dell’impresa che dovrà effettuare i lavori. Ovviamente ci sarà ancora il restringimento della carreggiata, ma appare già positivo il fatto che la strada possa essere nuovamente percorribile. Situazione che sta creando enorme preoccupazione con il sindaco Salvatore Pes che proprio ieri mattina aveva chiesto al prefetto la convocazione di un tavolo tecnico.

«La situazione – scrive Pes - provoca seri effetti collaterali sulle infrastrutture non atte a reggere le sollecitazioni per tutto il traffico diretto a Nuoro e nel nord Sardegna. Altra preoccupazione deriva dall’aumentato rischio per l’incolumità degli abitanti, degli alunni delle scuole e delle attività produttive prospicienti».

Nella stessa lettera Pes informava il prefetto anche che «la Forestale di Ghilarza ha segnalato preoccupanti situazioni di pericolo esondazione relativamente al Fiume Tirso e al suo affluente Rio Flumineddu causati dalla presenza di vegetazione ripariale-fluviale».

