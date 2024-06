Ancora tre settimane in trepidante attesa ed il 6 e 7 luglio si correrà l’Ardia a cavallo. Un conto alla rovescia che nel mese di Giugno avrà scanditi i rituali di sempre, collaudati nel tempo e ricchi di un fascino immutato.

Il patrono. Le tappe di avvicinamento hanno date precise e inizieranno lunedì 24 giugno quando in occasione della festa patronale di San Giovanni i tre capi corsa, Mario Meloni prima bandiera , con al suo fianco la seconda Michele Carboni e la terza Costantino Atzas, parteciperanno alla solenne processione insieme ad altri circa 100 cavalieri, gran parte dei quali prenderanno parte poi alla corsa in onore di San Costantino.

Le prove. Come vuole la tradizione, sabato 29 giugno, nel giorno dedicato a San Pietro e Paolo, ci sarà il primo banco di prova per le pandele che verificheranno il loro affiatamento, il percorso e l’adattamento dei cavalli. Sa prima pandela monterà “Chirilla” mentre la seconda e la terza hanno scelto rispettivamente “Tenace” e “Principessa”.

Caricamento delle cartucce. Il giorno dopo, domenica 30 giugno, si ripeterà l'antica tradizione della preparazione delle cartucce, le munizioni a salve che i fucilieri utilizzeranno durante le giornate della manifestazione. All' “Associazione Fusileris Ardia de Santu Antinu”, guidata da Mario Melosu, spetta il compito di caricare le cartucce. «Anche quest'anno ne verranno preparate circa 2.500 – evidenzia il presidente Melosu- utilizzando la polvere da sparo e la polenta». Un servizio importante per garantire la sicurezza dei cavalieri e del pubblico che affollerà l'anfiteatro di San Costantino.

Associazione Santu Antinu. Prosegue intanto il grande lavoro di preparazione dell’associazione da Anna Rita Nanu che ha già reso noto il nutrito programma dei festeggiamenti civili che a partire dal 29 giugno animeranno il santuario di San Costantino e il centro abitato.

Videolina. Anche quest’anno l’ Ardia del 6 luglio sarà trasmessa in diretta televisiva su Videolina, mentre due schermi giganti per assistere alla diretta della corsa saranno sistemati in piazza Regina Margherita e all’interno della corte nel santuario di san Costantino.

Il Comune. L’amministrazione comunale che ha l’onere del coordinamento generale e della sicurezza è impegnata su tanti fronti. Il sindaco Salvatore Pes ha preso parte nei giorni scorsi al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto Salvatore Angieri. «Sono in fase di completamento invece - evidenzia il sindaco - diversi lavori di pavimentazione e bitumatura delle strade interessate al passaggio del corteo dell’Ardia per rendere il paese pulito e ordinato».

