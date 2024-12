Dopo l'ottenimento del contributo regionale attraverso il bando per gli impianti sportivi, che con un milione di euro consentirà la realizzazione dell’erba sintetica nel campo di calcio, la riqualificazione di pista podistica, il campo da tennis e palestra, l'amministrazione comunale punta ora alla valorizzazione anche di un altro impianto sportivo.

Si tratta della struttura di skateboard realizzata nei pressi delle palazzine di Area e destinata a un segmento ugualmente importante per bambini e ragazzi. «Abbiamo già preso contatti con il presidente della federazione regionale dei giochi con le rotelle Mario Argiolas», evidenzia il sindaco Salvatore Pes, «per organizzare nella prossima primavera una competizione regionale, che punta a far arrivare a Sedilo atleti e appassionati provenienti da tutta l'Isola, allo scopo di promuovere la struttura e far capire la sua grande potenzialità».

Quello spazio è stato pensato e creato come strumento di aggregazione tra piccoli e grandi, allo scopo di far vivere il paese in tutte le sue parti. «L'obiettivo», aggiunge Pes, «è che anche da noi si crei successivamente un gruppo di ragazzi del posto che in maniera stabile sfruttino al meglio questa pista».

© Riproduzione riservata