La comunità sedilese è già vestita a festa per accogliere le migliaia di persone che arriveranno nel centro del Guilcier in questo fine settimana. E' già tutto pronto per “Zenias de atonzu”, in programma, sabato 12 e domenica 13 ottobre nel centro storico del paese.

Un evento che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio enogastronomico, artigianale, culturale, archeologico e tradizionale del paese, ma anche far conoscere le le pecularità delle attività equestri proprio dove ogni anno si svolge l’Ardia. “ Nei numerosi stand sono previste degustazioni e vendita di prodotti agroalimentari a km zero – afferma il sindaco Salvatore Pes- laboratori del pane tipico, del formaggio, della pasta tradizionale di tessitura e battesimo della sella, senza dimenticare le serate folk e musicali”.

Domenica 13 nel galoppatoio comunale si svolgerà la “7ª edizione del Palio del Guilcier” con cavalli anglo-arabi e fantini sardi. E poi il grande appuntamento con la 31° edizione di “Ichnos, sonos de solidaridade“, tra musica live, percorsi itineranti di musica tradizionale e concerti. Evento che ha come sempre la peculiarità di sensibilizzare tutti su temi come le donazioni di sangue, gli incendi boschivi e lo spopolamento.

Il prestigioso premio “Solidarieta’ Ichnos 2024” sarà assegnato invece al cantautore Piero Marras domenica 13 alle 17 in piazza San Giovanni. “Le motivazioni di questa unanime scelta – sottolinea il sindaco Pes- sono state determinate, oltre che dall’alto spessore artistico del cantautore improntato sulla continua ricerca e valorizzazione della lingua e della cultura sarda, anche da una spiccata attenzione alla comunità di Sedilo testimoniata dalla struggente musicalità e passione del brano di Pauleddu Pillonca S’Ardia, che materializza l’attimo, l’attesa e l’animo de Sa prima pandela, dei cavalieri e di tutti i presenti”.

Previste ancora visite guidate al parco archeologico di Iloi, Museo del territorio e Santuario di San Costantino e alla mostra dei costumi tradizionali. Sabato 12 dalle 10. 30 a Sa prima Ighina convegno “il Pastoralismo, tra continuità e innovazione”.

“ Aspettiamo tutti gli ospiti con piacere- afferma il sindaco- e siamo impegnati ad offrire accoglienza e informazioni anche attraverso il servizio di info point, aperto a orario continuato”.

Le iniziative sono organizzate dal Comune con il il supporto dell’Unione dei Comuni del Guilcier, Regione e Fondazione Sardegna.

