Che i sedilesi abbiano il cavallo nel sangue è cosa risaputa. Ma c’è anche chi mira a diventare un fantino professionista. È il caso di Davide Pilitta, 18 anni, che frequenta la scuola d'eccellenza francese a Chantilly. Il 28 febbraio ha corso la prima gara e oggi ne disputerà un’altra. Partito a sedici anni dopo aver superato le rigide selezioni degli esperti francesi, Andrea unisce studio e formazione sul cavallo a 360°.

«Ho iniziato con il palio degli asinelli - afferma Davide - ma il mio obiettivo era quello di frequentare una scuola di fantini importante come quella di Alessandro Botti. I sacrifici sono tanti – aggiunge - ma la voglia di mettermi in gioco li fa superare tutti, come quello di una ferrea alimentazione per rimanere in peso e duri allenamenti. Ringrazio di cuore quanti mi aiutano e spronano. Il mio allenatore e grande fantino Giuseppe Pes “ Il Pesse”, mio padrino Andrea Mueddu, i miei genitori Giovanni e Rosaria Mula, mio fratello Marco e tutti i miei amici».

