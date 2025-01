Da lunedì 20 gennaio partirà un nuovo servizio molto atteso dalla comunità sedilese ed in particolare da bambini e genitori. Si tratta della ludoteca comunale che verrà ospitata negli ampi spazi della ex scuola primaria di via Carlo Alberto è gestita dalla cooperativa sociale Airone.

L'attività è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale e fino a maggio saranno investiti 15 mila euro, mentre ai frequentanti non costerà nulla. «Siamo soddisfatti per aver raggiunto un altro importante obiettivo di mandato, messo a disposizione un servizio che mancava- afferma il sindaco Salvatore Pes- e il numero delle adesioni fa ben sperare che sia apprezzato da tutti».

Anche il vicesindaco Maria Antonietta Meloni si dice convinta dell'importanza della Ludoteca. «Ora sarà funzionante sino alla primavera e poi faremo una valutazione sul come il servizio dovrà andare avanti e con quali modalità anche per i prossimi anni».

Per i bambini della scuola dell’infanzia, la ludoteca potrà essere frequentata il lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, mentre per quelli della primaria le lezioni si terranno il martedì e gioved’ dalle 16.30 alle 18.30.

