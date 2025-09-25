Sedilo, al Santuario di San Costantino la manifestazione “Cantu a Tenore pro Gaza”Sul palco si alterneranno i Tenores di Neoneli, Silanus, Dorgali, Bono, Nule, Villagrande, Fonni, Siniscola, Orgosolo, Orosei e Thiesi
Dopo la marcia della pace dello scorso fine settimana, continuano nel Guilcier le iniziative di solidarietà.
Sabato prossimo, alle ore 18, il Santuario di San Costantino ospiterà “Cantu a Tenore pro Gaza”, evento di solidarietà con il popolo palestinese e in particolare per dire basta al conflitto, del quale le maggiori vittime sono soprattutto i bambini.
Sul palco si alterneranno i Tenores di Neoneli, Silanus, Dorgali, Bono, Nule, Villagrande, Fonni, Siniscola, Orgosolo, Orosei e Thiesi, in un incontro dove la tradizione musicale sarda si fonde con l’impegno civile. Promosso da cittadini e associazioni, l’appuntamento offrirà al pubblico un momento di riflessione e sostegno.
L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà destinato a iniziative umanitarie per Gaza.