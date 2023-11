I cittadini di Cabras hanno ancora una settimana di tempo per presentare la domanda al Comune per iscriversi all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La domanda, redatta in carta semplice, deve essere inoltrata entro novembre.

Nella richiesta dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la professione e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

È necessario essere elettore del Comune, non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, non appartenente alle forze armate e alle Asl, non essere segretario comunale né dipendente comunale.

