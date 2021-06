Un automobilista è ricoverato in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari a causa delle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto ad Arborea, poco dopo le 6 del mattino.

Secondo una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate, a causa di una mancata precedenza, nel centro abitato del Comune dell’Oristanese, all'incrocio tra le strade 8 e 40 Ovest.

Uno dei conducenti è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della sua auto semidistrutta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il ferito, il 118 e i carabinieri.

L'uomo è stato poi trasferito a Cagliari in ambulanza con un codice rosso.

Sono in corso i rilievi per accertare le cause dell’ennesimo in uno degli incroci più pericolosi della zona.

