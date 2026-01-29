Novità per l'ambulatorio medico-sanitario scanese, che dall'autunno scorso ha proseguito l'attività assistenziale senza nessuna sospensione. Da lunedì prossimo, 2 febbraio, farà rientro la dottoressa Nicoletta Pilo che riprenderà regolarmente il proprio servizio.

Assentatasi a ottobre scorso per congedo di maternità, era stata sostituita dalla dottoressa Maddalena Deonette, a cui va il «ringraziamento speciale a lei e al personale del Comune per il servizio civico prestato alla nostra comunità», precisa il sindaco Antoni Flore Motzo. In questi mesi infatti la Deonette ha prestato servizio nell’ambulatorio scanese garantendo assistenza e cura ai pazienti e assicurando un presidio sanitario fondamentale per tanti utenti bisognosi di un consulto e ricette per visite specialistiche.

Altre notizie positive per l’ambulatorio, l’adeguamento ed efficientamento energetico a cui sarà sottoposto, grazie a un accordo con l’ASL di Oristano: «previsto anche un ulteriore intervento di miglioramento dell'edificio ambulatoriale per creare una sala d’aspetto necessaria per accogliere i pazienti, particolarmente durante le condizioni di maltempo», spiega il primo cittadino.

