Sanità ancora in primo piano nell’Alto oristanese. Per sabato 5 settembre, a partire dalle 9 all’auditorium comunale, il Comitato civico per l’ospedale “Delogu” bene comune – Raffaele Manca ha infatti convocato un’assemblea pubblica.

«L’iniziativa nasce dalla volontà di mantenere alta l’attenzione sulle condizioni e sulle prospettive dei servizi sanitari del territorio e di promuovere un confronto concreto sulle criticità che interessano le comunità del Guilcier, del Barigadu e del Montiferru. All’incontro sono invitati a partecipare sindaci e amministratori locali, consiglieri regionali espressione del territorio, cittadini, operatori sanitari, associazioni e rappresentanti delle realtà territoriali, con l’obiettivo di favorire un confronto ampio, partecipato e orientato all’individuazione di possibili soluzioni», spiegano dal Comitato.

Quindi aggiungono: «Al centro del dibattito saranno, in particolare, le difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari, le carenze che interessano il territorio e la necessità di garantire alle popolazioni del Guilcier, del Barigadu e del Montiferru un sistema sanitario adeguato, efficiente, accessibile e realmente vicino ai cittadini, nel pieno rispetto del diritto alla salute. Riteniamo fondamentale il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali, in quanto rappresentanti diretti delle comunità e interlocutori indispensabili per costruire un percorso condiviso di tutela, rafforzamento e valorizzazione dei servizi sanitari territoriali. In questo quadro, particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dell’ospedale Delogu, quale presidio fondamentale per il territorio, e alle strutture e ai servizi sanitari a esso collegati. La tutela e il potenziamento dell’offerta sanitaria locale rappresentano una priorità per garantire alle comunità il diritto a cure e servizi di prossimità, riducendo le difficoltà e i disagi legati alla distanza dai principali centri sanitari».

L’assemblea vuole essere un momento di ascolto, confronto e proposta. «Vogliamo mettere in comune criticità, esperienze e prospettive e, soprattutto, individuare possibili iniziative condivise a sostegno della sanità del Guilcier, del Barigadu e del Montiferru», precisano dal Comitato. Si attende una partecipazione numerosa.

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