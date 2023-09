Tanti giovani scolari delle primarie e secondarie di quattro comuni del Montiferru si troveranno domani mattina, lunedì 25, nella pineta di San Giorgio a Scano per Poli Uniti: attività ludiche di gruppo e piccoli laboratori didattici all'aperto.

Coordinati dall'associazione culturale "Bottega no made" i bambini dei comuni di Scano, Tresnuraghes, Sennariolo e Sagama, che condividono il polo didattico diffuso "Raighinas e Alas" di Iscol@, animeranno la giornata, a partire dalle 9 di mattina, con tante attività educative e ludiche. Un evento che toccherà tematiche preziose per la crescita dei giovani, con il potere delle parole e il fenomeno del “Bullismo: un veleno per le comunità".

Importante incontro di socializzazione e di lavoro in team con attività di gruppo, guerra di colori, pausa merenda e caccia al tesoro finale. Un'importante occasione per far vivere ai ragazzi una giornata insieme, in un ambiente sicuro, inclusivo e stimolante.

