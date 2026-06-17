Scabbia, legionella e West Nile sotto la lente della Asl 5 di Oristano. Sabato 27 giugno, nella sala convegni dell’hotel Mistral 2, il Dipartimento di Prevenzione organizza un corso di formazione dedicato a tre malattie infettive che negli ultimi anni hanno fatto registrare un aumento dei casi nel territorio.

L’iniziativa, accreditata con 8 crediti Ecm, è rivolta a medici, infermieri, operatori socio-sanitari, assistenti sanitari e tecnici della prevenzione, compresi i professionisti delle strutture private e delle case di riposo.

«Abbiamo voluto richiamare l’attenzione degli operatori sanitari su tre malattie di cui registriamo un numero crescente di casi», spiega la direttrice del Dipartimento di Prevenzione, Maria Valentina Marras.

Nell’ultimo anno in provincia di Oristano sono state diagnosticate 62 infezioni da scabbia. Diversi anche i casi di legionella, mentre la West Nile è ormai una presenza costante nel territorio, con rischi maggiori per anziani e persone fragili.

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 giugno attraverso la piattaforma regionale Ecm Sardegna. Il corso è riservato a un massimo di 50 partecipanti.

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