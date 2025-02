Cambiano le regola per partecipare alla Sartiglia. Il Comitato, accogliendo una richiesta dell'associazione cavalieri, ha modificato regolamento nel punto in cui si stabiliva in 65 anni l'età massima dei partecipanti.

Per consentire parità di trattamento nei confronti dei cavalieri ultrasessantacinquenni che volessero partecipare, ma che non si sono iscritti entro la scadenza stabilita, l'associazione cavalieri si è impegnata a riaprire i termini per le iscrizioni. Per quanto riguarda le richiesta di modifica riguardanti la disciplina dei rapporti tra il Comitato Sartiglia e le associazioni dei tamburini e dei trombettieri il tutto è stato rimandato a un apposito regolamento che sarà discusso tra le parti.

Il nuovo regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Oristano, quindi, entra in vigore già da questa edizione della Sartiglia.

A margine della seduta del Comitato Sartiglia è stato affrontato anche il tema del posizionamento delle tribune nella via Mazzini. Una decisione definitiva sarà comunicata nei prossimi giorni a seguito delle ultime verifiche in corso da parte del responsabile tecnico della Fondazione Oristano. E proprio sulle tribune compariranno 1.452 seggiolini muniti di schienale acquistati dalla stessa Fondazione. Si tratta di un significativo incremento rispetto ai 228 seggiolini preesistenti.

«Interveniamo per rendere più confortevole la permanenza nelle tribune da parte del pubblico», spiega il presidente della Fondazione Oristano, Carlo Cuccu, «È un servizio in più che mettiamo a disposizione degli spettatori in considerazione della lunga durata della corsa alla stella e della necessità di assicurare un servizio sempre più in linea con le loro aspettative. Al momento l'installazione dei seggiolini è limitata alle tribune di via Duomo». In attesa di dare il via alla vendita dei biglietti (nella modalità online e nella biglietteria di via Eleonora) è stato diffuso il tariffario per i ticket per la Corsa alla stella: Tribuna A numerata (fronte Curia): 55 euro Tribuna B (Duomo): 40 euro Tribuna B numerata (Duomo): 50 euro Tribuna C (San Francesco): 30 euro Tribuna M (Consegna delle spade): 25 euro.

