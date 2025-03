A Oristano è ancora Sartiglia. Carlo Pisanu è stato eletto majorale en cabo del Gremio dei falegnami. L'elezione è avvenuta nella sede di via Eleonora d'Arborea, in occasione della festa di San Giuseppe, patrono della corporazione.

Su chi sarà il prossimo componidori per la Giostra del martedì, Pisanu non si sbilancia neanche un pò: ora per lui è tempo di emozioni, lacrime e tanta gioia. Carlo Pisanu, eletto a sorpresa, visto che le previsioni indicavano un duello tra Antonello Addari e Mauro Licheri, prende il posto dell'uscente presidente Antonello Fenu che ha chiuso la "sua" Sartiglia da poche settimane.

Toccherà a Pisanu, che guiderà il Gremio in vista della Sartiglia 2026, scegliere il capocorsa. Il suo vice è Gianluca Sanna. Carlo Pisanu non è di certo alle prime armi: è stato già majorale nel 2000, poi nel 2015 e anche nel 2020. Scenderà in pista quindi anche l'esperienza. La priorissa del Gremio sarà Alba Camedda, la moglie di Carlo Pisanu. Nel 2020 il majorale en cabo aveva scelto come capocorsa Cristian Matzutzi. Avevano vestito il capocorsa le massaieddas Ilaria Piras e Alessandra Ruiu. Il rito era avvenuto in piazza Lucio Abis, un ritorno al passato. La regia del rito invece era stata affidata invece a sa massaia manna Francesca Mugheddu. E ora non rimane che attendere il nome del cavaliere che indosserà velo e cilindro.

© Riproduzione riservata