Martedì grasso gran finale per Sa Carrela ‘e nanti 2024 che chiude con un bilancio positivo, un successo per l'allegorica e colorata festa carnevalesca lussurgese, tra le più rappresentative della identità culturale sarda.

La storica e spettacolare corsa, la cui origine si perde nella notte dei tempi, ha regalato emozioni uniche alle ali di folla brulicante, che non è persa un istante delle spettacolari evoluzioni degli impavidi cavalieri mascherati, cimentatisi in un galoppo sfrenato alla conquista della gloria sui quattrocento metri di via Roma.

Numeroso e affezionato il pubblico online che ha seguito la diretta streaming in Germania, Francia, Svizzera, Belgio e nella Penisola, per la gioia dei tanti emigrati sardi, che si sono sentiti un po' più vicini alla terra natia. Un plauso particolare ai residenti di via Roma, sempre molto gentili, che non hanno fatto mancare la loro genuina ospitalità accogliendo turisti e appassionati nelle loro case per un ristoro fatto di buon vino e dolci tradizionali.

Servizio d’ordine ineccepibile che ha garantito la sicurezza per tutto l’evento, uno staff imponente pianificato dall’Associazione Cavalieri con la protezione civile di Santu Lussurgiu e Ussaramanna, le compagnie dei Barracelli lussurgesi, di Bonarcado, Cuglieri, Norbello e Paulilatino, e i volontari. Il coordinamento affidato ai Carabinieri della Compagnia di Ghilarza, comandante Nico Lamacchia. Quindi il prezioso servizio veterinario dell’Assl di Oristano, e il primo soccorso sanitario con due autoambulanze.

© Riproduzione riservata