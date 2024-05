Grave situazione socio-sanitaria a Santu Lussurgiu rimasta con un solo medico di base e con il servizio Ascot a singhiozzo, creando molti disagi a migliaia di pazienti che sono rimasti privi di assistenza per il pensionamento del medico di base, Vittorio Farci. Proprio l’apertura dell’Ascot a marzo scorso nel poliambulatorio lussurgese però non ha risolto le difficoltà dei pazienti, costretti a svegliarsi addirittura nel cuore della notte, alle 3, per mettersi in fila per una semplice ricetta o per una impegnativa da un medico specialista. Lo denuncia il capogruppo dell’opposizione Giovanni Matta che ha posto l’interrogazione in consiglio comunale al sindaco Diego Loi.

«Il sistema sanitario non riesce più a garantire i servizi minimi. Dopo il pensionamento di uno dei due medici di base, l’assistenza ai pazienti si è notevolmente ridotta e il servizio Ascot procede a singhiozzo con i turni di presenza del medico spesso modificati. Nei giorni di presenza del medico, il presidio dell’ambulatorio che dura ore ed ore, inizia ben prima del canto del gallo generando così un’ulteriore condizione di stress per i pazienti».

Situazione al limite: «Tutto ciò è inammissibile e questa situazione di precarietà non è più tollerabile – incalza Matta-. La comunità lussurgese, al pari di molte comunità dell’interno, è connotata da un’alta percentuale di persone ultra-sessantacinquenni con i problemi e gli acciacchi che la terza età comporta. La qualità dell’assistenza si appesantirà ulteriormente quando, tra non molto, l’unico medico di base ancora presente andrà in pensione. È necessaria una forte iniziativa dell’esecutivo Loi nei confronti della ASL e dell’assessorato regionale competente per superare tale situazione di disagio».

La Asl 5 di Oristano sostiene che «il progetto pilota degli ASCOT, avviato poco più di un anno fa, è da sostenere e da portare avanti, perché al momento rappresenta l’unica risposta efficace alla crisi della medicina territoriale, che riguarda tutta la nazione».

Se nulla dovesse cambiare in tempi rapidi il gruppo di minoranza avvierà «una forte iniziativa di mobilitazione», chiude Matta.

