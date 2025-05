I castagni sono stati una voce molto importante dell’economia lussurgese dei secoli scorsi. La preziosa pianta dona il gustoso frutto che fino a non molto tempo fa era una fonte primaria di sostentamento alimentare delle famiglie. Dal castagno si ricava anche il legno pregiato, fondamentale risorsa tecnologica utilizzata ancora oggi per tante opere e costruzioni.

Dall’excursus storico e la teoria illustrata lo scorso autunno, organizzati dal Centro di Cultura, si passa ora alla parte pratica, con la prima lezione di innesto che si svolgerà in un castagneto di un proprietario privato lussurgese. Diverse le forme d’innesto che verranno mostrate: a zufolo, a doppio spacco, inglese, a corona con marze di marroni.

L’evento pratico è organizzato dal Centro di Cultura per l’educazione permanente UNLA in collaborazione con l’Associazione Castanicola Forestale di Desulo. Appuntamento domani giovedì 22 maggio alle 14, ritrovo in piazza Bartolomeo Meloni, da dove si partirà alla volta del castagneto.

